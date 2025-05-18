Метеоролог Ильин: 18 мая у Москве упадет атмосферное давление и начнется дождь

Метеоролог Александр Ильин рассказал, какой будет погода 18 мая, в воскресенье в столичном регионе.
18 мая воздух прогреется до +18…+22 градусов. Но к столице приближается холодный атмосферный фронт.
На выходных ожидаются дожди, они будет лить почти весь день. Иногда порывы ветра усилятся до10−15 метров в секунду.
Атмосферное давление начнет понижаться. И если в субботу оно было на отметке в 750 мм.рт.ст, то к воскресенью станет еще ниже.
— Упадет до 744 миллиметров ртутного столба, и дальше падение продолжится, — рассказал синоптик 360.ru.
А вот гроз в регионе не ожидается, но будет облачно. Только утром появится солнце.
В ночные часы воздух прогреется до +7… +12 градусов.
Сегодняшней ночью, 17 мая, Землю охватила магнитная буря. Влияние на космическую погоду нашей планеты стал оказывать солнечный ветер, «вырывающийся из очередной корональной дыры на нашей звезде», пишет Царьград.
Причиной стало изменение конфигурации компонентов межпланетного поля, которое было вызвано солнечным ветром. По его словам, возмущения магнитосферы планеты достигли уровня средней магнитной бури класса G2 после 03:00 мск, пишет газета Известия.