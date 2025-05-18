Роскачество предупредило о рисках разливных вин в некоторых регионах

«Вина в розлив часто предлагаются рядом с пивом, сидром и другими напитками “из симпатичного бочонка с краником”. При этом в самой такой продаже ничего криминального нет. Однако за привлекательными названиями может скрываться напиток не виноградного происхождения, в котором присутствуют добавленный сахар и ароматизаторы», — процитировало информацию Роскачества РИА Новости.