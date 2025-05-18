Мерц: в Евросоюзе не обсуждают отправку войск ЕС и НАТО на Украину

Вопрос отправки военные Североатлантического альянса или государств ЕС в настоящее время не обсуждается, заявил Фридрих Мерц.
Заявление канцлера ФРГ прозвучало после его встречи с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони.
«Нет никакого решения, обсуждение темы отправки военных НАТО и ЕС на Украину не ведётся. Это совершенно вне политического контекста, и нет никакой причины говорить об этом», — сказал Мерц в ходе встречи с журналистами.
Кроме того, он заявил, что ФРГ и другие страны ЕС «работают над прекращением огня».
Ранее Мерц рассказал, что Германия в настоящее время не рассматривает возможность поставки украинской стороне дальнобойных крылатых ракет Taurus.