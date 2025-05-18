Осенью 2025 года россиян ждет шестидневная рабочая неделя и три выходных подряд

Она уточнила, что выходной с субботы, 1 ноября, перенесен на понедельник, 3 ноября. Таким образом, суббота станет рабочим днем с сокращенной продолжительностью на один час. После этого россияне смогут отдохнуть три дня: 2 ноября (воскресенье) — обычный выходной, 3 ноября — перенесенный выходной, и 4 ноября (вторник) — праздничный выходной.