Осенью 2025 года россиян ждет шестидневная рабочая неделя и три выходных подряд

С 27 октября по 1 ноября 2025 года россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, после которой последуют три выходных дня в честь празднования Дня народного единства. Об этом сообщила эксперт Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской Академии Марина Лопатина.
Она уточнила, что выходной с субботы, 1 ноября, перенесен на понедельник, 3 ноября. Таким образом, суббота станет рабочим днем с сокращенной продолжительностью на один час. После этого россияне смогут отдохнуть три дня: 2 ноября (воскресенье) — обычный выходной, 3 ноября — перенесенный выходной, и 4 ноября (вторник) — праздничный выходной.
— Таким образом, с 27 октября по 1 ноября — шестидневная рабочая неделя, затем три выходных дня, и после три рабочих дня — с 5 по 7 ноября, — объяснила Лопатина в беседе с ТАСС.
Кроме того, депутат Государственной думы от «Единой России» Игорь Антропенко направил обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, в котором он попросил рассмотреть идею о введении непрерывных выходных в период с 1 по 9 мая.