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Канадские ученые доказали, что все живые существа светятся

Любой живой организм постоянно испускает фотоны в диапазоне волн от 200 до 1000 нм.

Источник: Аргументы и факты

Канадские ученые из Университета Калгари установили, что все живые организмы излучают очень слабое свечение, известное как биофотонная эмиссия (UPE). Это явление, которое ранее считалось малозначительным, может стать революционным инструментом в области медицины и биологии. Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Journal of Physical Chemistry Letters (JPCL).

По их данным, любой живой организм — от бактерий до человека — постоянно испускает фотоны в диапазоне волн от 200 до 1000 нм. Это свечение в тысячи раз слабее известных биолюминесцентных процессов и невидимо невооруженным глазом.

Источником этого излучения служат активные формы кислорода (ROS), являющиеся побочными продуктами клеточного метаболизма. При возникновении стресса интенсивность свечения значительно возрастает.

Исследователи использовали сверхчувствительные камеры в специально оборудованных темных помещениях для сравнения излучения живых и недавно умерших мышей.

Результаты показали, что у живых животных наблюдается яркое свечение, тогда как у мертвых оно практически исчезает. Аналогичные эксперименты с растениями подтвердили, что стрессовые ситуации — повышение температуры, механические повреждения или химические воздействия — вызывают усиление биофотонного излучения, особенно ярко проявляющееся в поврежденных участках листьев.

Ранее ученые выяснили, что бактерия из полости рта, связанная с воспалением десен, может вызывать проблемы с сердцем.