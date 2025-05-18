Канадские ученые доказали, что все живые существа светятся

Канадские ученые из Университета Калгари установили, что все живые организмы излучают очень слабое свечение, известное как биофотонная эмиссия (UPE). Это явление, которое ранее считалось малозначительным, может стать революционным инструментом в области медицины и биологии. Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Journal of Physical Chemistry Letters (JPCL).
По их данным, любой живой организм — от бактерий до человека — постоянно испускает фотоны в диапазоне волн от 200 до 1000 нм. Это свечение в тысячи раз слабее известных биолюминесцентных процессов и невидимо невооруженным глазом.
Источником этого излучения служат активные формы кислорода (ROS), являющиеся побочными продуктами клеточного метаболизма. При возникновении стресса интенсивность свечения значительно возрастает.
Исследователи использовали сверхчувствительные камеры в специально оборудованных темных помещениях для сравнения излучения живых и недавно умерших мышей.
Результаты показали, что у живых животных наблюдается яркое свечение, тогда как у мертвых оно практически исчезает. Аналогичные эксперименты с растениями подтвердили, что стрессовые ситуации — повышение температуры, механические повреждения или химические воздействия — вызывают усиление биофотонного излучения, особенно ярко проявляющееся в поврежденных участках листьев.
Ранее ученые выяснили, что бактерия из полости рта, связанная с воспалением десен, может вызывать проблемы с сердцем.