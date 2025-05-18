Канадские ученые доказали, что все живые существа светятся

Канадские ученые из Университета Калгари установили, что все живые организмы излучают очень слабое свечение, известное как биофотонная эмиссия (UPE). Это явление, которое ранее считалось малозначительным, может стать революционным инструментом в области медицины и биологии. Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Journal of Physical Chemistry Letters (JPCL).