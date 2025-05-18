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Президент Российской академии архитектуры Швидковский сохранил свой пост

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил решение о продлении полномочий Дмитрия Швидковского на посту президента Российской академии архитектуры и строительных наук.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил решение о продлении полномочий Дмитрия Швидковского на посту президента Российской академии архитектуры и строительных наук. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правительства.

66-летний Дмитрий Швидковский, уроженец Москвы, происходит из семьи, тесно связанной с архитектурой: его отец был архитектором-конструктивистом, а мать — историком архитектуры. Образование он получил в Московском архитектурном институте (МАРХИ), где изучал архитектуру и историю зодчества.

Профессиональный путь начал в альма-матер, пройдя этапы от преподавателя до ректора в 2007 году. За это время он завершил кандидатское и докторское исследования, углубившись в научную работу.

Швидковский — признанный деятель искусств, обладатель учёной степени доктора искусствоведения, профессор и действительный член Российской академии художеств. В составе президентского Совета по культуре и искусству он участвует в формировании государственной политики. Его библиография насчитывает порядка 400 трудов, переведённых на восемь языков, включая восточные и европейские.

Первое назначение на пост президента академии состоялось в 2019 году. В апреле 2024-го коллектив учреждения единогласно поддержал его кандидатуру, продлив полномочия на пятилетний срок. Это решение отражает высокий уровень доверия со стороны профессионального сообщества.

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