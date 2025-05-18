Российский режиссер Серебренников получил высшую госнаграду Франции: подробнее о церемонии в Каннах

На Каннском кинофестивале-2025 свои работы также представят режиссеры Жюлия Дюкурно, Сергей Лозница, Оливер Херманус и другие. Интересно, что в этом году на фестиваль заявился и знаменитый иранский кинорежиссер Джафар Панахи. На родине его прилично раскритиковали за многие фильмы. В основном, это делает правительство. Джафар Панахи снимает разоблачительные кинокартины. Режиссер сидел в тюрьме с 2010 до 2016 года, а после, в 2022 году, вновь подвергся аресту. При этом он продолжает нелегально снимать фильмы и показывать их на различных мировых фестивалях.