Российский режиссер Серебренников получил высшую госнаграду Франции: подробнее о церемонии в Каннах

Кино-, теле- и театральный режиссер Кирилл Серебренников начал путь в профессиональном кино в 1998 году. Его фильмы удостаивались премий «Золотая пальмовая ветвь», «Ника», «Серебряный лев», наград Каннского фестиваля и других почестей. 17 мая 2025 года российский режиссер получил высшую государственную награду Франции. Его наградили в Каннах. Об этом Кирилл Серебренников рассказал в личном Telegram-канале.
Деятель искусства был удостоен звания Кавалера ордена Почетного легиона. Торжественная церемония состоялась во французских Каннах. Кирилла Серебренникова наградила местный министр культуры Рашида Дати.
В соцсети режиссера опубликовали пост с поздравлением по случаю получения высшего звания. Дата вручения награды выбрана не случайно. Именно сейчас во Франции проходит известный во всем мире Каннский кинофестиваль. Его открытие состоялось 13 мая. Фестиваль продлится до 24 мая. В этом году председателем стала популярная французская актриса Жюльет Бинош.
Как стало известно, Кирилл Серебренников представит свой фильм на Каннском фестивале. Работа «Исчезновение» — дебют. Фильм снят по книге писателя Оливье Гезе. Сам сюжет посвящен событиям послевоенного времени. Главным героем стал немецкий врач из Освенцима. Эту роль сыграл актер Аугуст Диль. Кинокартина раскрывает детали побега врача-фашиста и его эмоции после Освенцима. Роман, по которому снят фильм, служит исследованием связи между южноамериканскими властями и нацистскими беглецами.
На Каннском кинофестивале-2025 свои работы также представят режиссеры Жюлия Дюкурно, Сергей Лозница, Оливер Херманус и другие. Интересно, что в этом году на фестиваль заявился и знаменитый иранский кинорежиссер Джафар Панахи. На родине его прилично раскритиковали за многие фильмы. В основном, это делает правительство. Джафар Панахи снимает разоблачительные кинокартины. Режиссер сидел в тюрьме с 2010 до 2016 года, а после, в 2022 году, вновь подвергся аресту. При этом он продолжает нелегально снимать фильмы и показывать их на различных мировых фестивалях.