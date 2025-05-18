Мирошник: РФ и Киев в ходе переговоров могут обсудить прекращение огня

Делегации Российской Федерации и Украины в ходе следующего раунда переговоров могут обсудить детали прекращения огня, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник в эфире «Соловьёв Live».
По его словам, РФ и Киев, вероятно, обсудят, «каким образом может начаться режим прекращения огня».
«Следующая стадия как раз может коснуться именно вот этих изложенных вариантов — каким образом может начаться режим прекращения огня, когда он может быть и как это будет вписано в общую канву стремления сторон к достижению долгосрочного урегулирования», — сказал он.
Мирошник подчеркнул, что он «считает неприемлемым требование украинской стороны о прекращении огня без предварительных условий». По его словам, в случае согласия РФ на данный шаг украинские войска усилят линию соприкосновения. Кроме того. Вооружённые силы Украины «подтянут дополнительные войска для последующей эскалации конфликта».
Ранее политолог Сергей Марков в беседе с aif.ru заявил, что следующие переговоры Российской Федерации и Украины могут пройти в конце мая.