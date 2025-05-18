Один человек погиб, пятеро ранены: власти Калифорнии назвали взрыв терактом

Взрыв случился в калифорнийском Палм-Спрингсе. По предварительным данным, погиб один человек, еще пятеро пострадали. Взрыв прогремел вблизи одной из больниц города. Энди Миллс расценивает случившееся как теракт. На место происшествия, по его словам, уже прибыли спецслужбы.