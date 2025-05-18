В американском штате Калифорния вновь неспокойно. На этот раз власти сообщили о взрыве, который, вероятно, был совершен преднамеренно. В результате инцидента погиб один человек, пишет телеканал NBC, ссылаясь на местного начальника полиции Энди Миллса.
Взрыв случился в калифорнийском Палм-Спрингсе. По предварительным данным, погиб один человек, еще пятеро пострадали. Взрыв прогремел вблизи одной из больниц города. Энди Миллс расценивает случившееся как теракт. На место происшествия, по его словам, уже прибыли спецслужбы.
«Взрыв, по всей видимости, был преднамеренным актом насилия, а поле взрыва распространилось на кварталы, несколько зданий были повреждены, некоторые серьезно», — добавил Энди Миллс.
В ЛНР, тем временем, вычислили преступника, причастного к приготовлению теракта. Гражданин РФ действовал в интересах СБУ и изготовил самодельное взрывное устройство.