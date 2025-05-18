Орбан призвал НАТО остановить дезинформацию со стороны Украины

Венгрия выразила недовольство действиями украинских спецслужб, которые распространяют дезинформацию. Премьер-министр Виктор Орбан призвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте вмешаться в ситуацию.
После встречи с Рютте на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, Орбан заявил, что подобные действия недопустимы для страны-члена НАТО.
— Это неприемлемо. И что необходимо сделать все, чтобы Украина это прекратила. Давайте остановим их… Я попросил, чтобы генсек НАТО учел это при принятии решений в будущем, — заявил Орбан в интервью телеканалу TV2.
Он также отметил, что ситуация, когда Киев, стремящийся стать частью Европейского Союза, не делает шагов к улучшению отношений с Венгрией, является беспрецедентной. В дополнение к этому, Орбан сообщил о подготовке закона, который запретит политическим партиям и СМИ в Венгрии получать финансирование из-за границы, передает Газета.ру.
13 мая Орбан заявил, что спецслужбы Украины пытались сорвать голосование о членстве Киева в Евросоюзе (ЕС) посредством шпионского скандала. Он также сообщил, что на заседании совета обороны стало известно о связи украинской стороны с Венгрией, позволившей при поддержке местной партии атаковать силы обороны страны.