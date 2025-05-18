Орбан призвал НАТО остановить дезинформацию со стороны Украины

Он также отметил, что ситуация, когда Киев, стремящийся стать частью Европейского Союза, не делает шагов к улучшению отношений с Венгрией, является беспрецедентной. В дополнение к этому, Орбан сообщил о подготовке закона, который запретит политическим партиям и СМИ в Венгрии получать финансирование из-за границы, передает Газета.ру.