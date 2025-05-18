Выбрана самая красивая девушка Москвы: кто она и как ее поддержал на конкурсе знаменитый родственник

После награждения звездный дрессировщик поздравил Марину, зачитав стихотворение.
В Москве завершился финальный этап ежегодного конкурса красоты «Миссис Москва — 2025». Победительницей стала Марина Куклачева, невестка известного дрессировщика Юрия Куклачева. Он лично поздравил девушку со сцены, прочитав в ее честь стихотворение. Подробнее — в материале URA.RU.
Где состоялось мероприятие, состав жюри.
В состав жюри вошел Дмитрий ГуберниевФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Торжественное мероприятие состоялось в концертном зале «Изумрудный» бизнес-парка Greenwood вблизи Красногорска. Ведущими церемонии выступили актер Александр Суворов и обладательница титула «Миссис Москва — 2022» Нина Банная. В состав жюри вошли Анжелика Агурбаш, Дмитрий Губерниев и Азиза. Официальную часть открыла президент конкурса Алла Маркова с приветственной речью.
Как проходила программа финала.
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В решающем этапе за корону боролись 22 участницы, каждая из которых уже является матерью и достигла профессиональных успехов. Программа финала включала самопрезентации участниц, в ходе которых они рассказывали о себе и делились личными историями. Среди конкурсанток были многодетные матери, молодые бабушки, а также супруги военнослужащих, принимающих участие в СВО. Женщины демонстрировали творческие способности: некоторые исполняли вокальные номера, другие удивляли танцевальными выступлениями. В рамках конкурса состоялось и традиционное дефиле.
По итогам мероприятия все участницы получили памятные призы, однако главный титул и корона достались Марине Куклачевой. После объявления результатов победительница обратилась к залу со словами: «Запомните, мужчина любит поступками. Если рядом с вами достойный муж, вы всегда будете королевой».
Что известно о победительнице конкурса.
Марину поддержал ее свекр Юрий КуклачевФото: Роман Наумов © URA.RU.
Марина Куклачева выразила благодарность супругу Дмитрию, с которым прожила в браке более 20 лет и воспитала сына Никиту. Она продолжает семейную традицию, работает режиссером и ведущей актрисой в Театре кошек, а также является почетным деятелем искусств Москвы. Ранее в СМИ появлялись слухи о ее расставании с мужем, однако Дмитрий Куклачев их опроверг и с юмором прокомментировал информацию о возможном разделе 150 кошек в случае развода.
На финале конкурса Марину поддерживал ее свекор Юрий Куклачев, который поздравил невестку со сцены, прочитав в ее честь стихотворение. В ближайшее время Марина Куклачева представит Москву на всероссийском конкурсе «Миссис Россия — 2025», который пройдет в августе текущего года.