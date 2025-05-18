Выбрана самая красивая девушка Москвы: кто она и как ее поддержал на конкурсе знаменитый родственник

В решающем этапе за корону боролись 22 участницы, каждая из которых уже является матерью и достигла профессиональных успехов. Программа финала включала самопрезентации участниц, в ходе которых они рассказывали о себе и делились личными историями. Среди конкурсанток были многодетные матери, молодые бабушки, а также супруги военнослужащих, принимающих участие в СВО. Женщины демонстрировали творческие способности: некоторые исполняли вокальные номера, другие удивляли танцевальными выступлениями. В рамках конкурса состоялось и традиционное дефиле.