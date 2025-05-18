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Правительство Газы: Израиль вынудил 300 тысяч человек покинуть свои дома

За два дня в провинции Северная Газа погибли более 200 человек.

Источник: Аргументы и факты

Израильские военные за двое суток заставили свыше 300 тысяч человек на севере Газы покинуть свои жилища, говорится в сообщении правительства сектора Газа.

«За последние 48 часов в одной только провинции Северная Газа убито более 200 человек… Полностью или частично разрушено более 1000 единиц жилья, принудительно перемещены более 300 тысяч граждан», — рассказали в правительстве.

Беженцам приходится двигаться в направлении города Газа, где нет инфраструктуры для их размещения.

В секторе Газа заявили, что военные Израиля «наносят прямые удары по всему, что движется», в частности, речь идёт о спасателях.

В результате ударов беспилотных летательных аппаратов сожжены «сотни» палаток, которые предназначены для беженцев.

Ранее сообщалось, что Израиль в скором времени расширит операцию в Газе.