Правительство Газы: Израиль вынудил 300 тысяч человек покинуть свои дома

Израильские военные за двое суток заставили свыше 300 тысяч человек на севере Газы покинуть свои жилища, говорится в сообщении правительства сектора Газа.
«За последние 48 часов в одной только провинции Северная Газа убито более 200 человек… Полностью или частично разрушено более 1000 единиц жилья, принудительно перемещены более 300 тысяч граждан», — рассказали в правительстве.
Беженцам приходится двигаться в направлении города Газа, где нет инфраструктуры для их размещения.
В секторе Газа заявили, что военные Израиля «наносят прямые удары по всему, что движется», в частности, речь идёт о спасателях.
В результате ударов беспилотных летательных аппаратов сожжены «сотни» палаток, которые предназначены для беженцев.
Ранее сообщалось, что Израиль в скором времени расширит операцию в Газе.