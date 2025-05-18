Власти Татарстана отклонили проект школы Загитовой из-за дороговизны

«Поговаривают, что стоимость центра превысила миллиард. В другое время идее дали бы зелёный свет, но сейчас готовность республики вкладываться ограничена», — сказал источник.
По плану, в новой школе должны были построить ледовую площадку, раздевалки, а также тренажёрные и танцевальные залы.
Как сообщал Life.ru, в конце 2024 года президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку Загитовой на грант в размере 74,79 миллиона рублей. Она планировала создать ледовое шоу «Алые паруса». Основная цель шоу заключалась в развитии интереса к русской классической литературе и языку через выступление, основанное на известной повести Александра Грина. После заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рекомендовала Загитовой самостоятельно найти финансирование шоу.