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Власти Татарстана отклонили проект школы Загитовой из-за дороговизны

В Татарстане не одобрили проект школы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Причиной стали колоссальные расходы на реализацию. Об этом сообщает издание «Бизнес Online», ссылаясь на источник.

Источник: Life.ru

«Поговаривают, что стоимость центра превысила миллиард. В другое время идее дали бы зелёный свет, но сейчас готовность республики вкладываться ограничена», — сказал источник.

По плану, в новой школе должны были построить ледовую площадку, раздевалки, а также тренажёрные и танцевальные залы.

Как сообщал Life.ru, в конце 2024 года президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку Загитовой на грант в размере 74,79 миллиона рублей. Она планировала создать ледовое шоу «Алые паруса». Основная цель шоу заключалась в развитии интереса к русской классической литературе и языку через выступление, основанное на известной повести Александра Грина. После заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рекомендовала Загитовой самостоятельно найти финансирование шоу.