Власти Татарстана отклонили проект школы Загитовой из-за дороговизны

Как сообщал Life.ru, в конце 2024 года президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку Загитовой на грант в размере 74,79 миллиона рублей. Она планировала создать ледовое шоу «Алые паруса». Основная цель шоу заключалась в развитии интереса к русской классической литературе и языку через выступление, основанное на известной повести Александра Грина. После заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рекомендовала Загитовой самостоятельно найти финансирование шоу.