Хоккеист Александр Овечкин вернётся в Россию в ближайшее время

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», вскоре планирует вернуться на родину. Об этом сообщил его представитель Глеб Чистяков в интервью изданию «Спорт-Экспресс».
«Планирует вернуться в ближайшее время. До лета уже будет в Москве», — заявил Чистяков.
Накануне «Кэпиталз» завершили борьбу за Кубок Стэнли, уступив в пятом матче второго раунда «Каролине Харрикейнз» со счётом 1:3. Овечкин, капитан и ключевой форвард команды, не отметился результативными действиями в решающей встрече. После поражения спортсмен признал, что команда тяжело переживает досрочный выход из турнира.
Ранее хоккеист Овечкин неоднократно заявлял о желании закончить карьеру в родном «Динамо».
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