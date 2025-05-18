Хоккеист Александр Овечкин вернётся в Россию в ближайшее время

Накануне «Кэпиталз» завершили борьбу за Кубок Стэнли, уступив в пятом матче второго раунда «Каролине Харрикейнз» со счётом 1:3. Овечкин, капитан и ключевой форвард команды, не отметился результативными действиями в решающей встрече. После поражения спортсмен признал, что команда тяжело переживает досрочный выход из турнира.