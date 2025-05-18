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Хоккеист Александр Овечкин вернётся в Россию в ближайшее время

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», вскоре планирует вернуться на родину.

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», вскоре планирует вернуться на родину. Об этом сообщил его представитель Глеб Чистяков в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

«Планирует вернуться в ближайшее время. До лета уже будет в Москве», — заявил Чистяков.

Накануне «Кэпиталз» завершили борьбу за Кубок Стэнли, уступив в пятом матче второго раунда «Каролине Харрикейнз» со счётом 1:3. Овечкин, капитан и ключевой форвард команды, не отметился результативными действиями в решающей встрече. После поражения спортсмен признал, что команда тяжело переживает досрочный выход из турнира.

Ранее хоккеист Овечкин неоднократно заявлял о желании закончить карьеру в родном «Динамо».

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