Конкурс Евровидение выиграла Австрия

Всего в конкурсе приняли участие представители из 37 стран. В финал традиционно вышли Франция, Британия, Германия, Италия, Испания и Швеция, а также по десять лучших исполнителей из полуфиналов. Некоторые из участников уже испытывали себя ранее, выступая на «Евровидение». Так, например, польская певица Юстина Стечковская попыталась вырвать победу во второй раз.