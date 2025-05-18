Конкурс Евровидение выиграла Австрия

Ежегодный песенный конкурс «Евровидение» определил нового победителя в ночь на 18 мая. В финале приняли участие представители из 26 стран. Однако победителем могло стать лишь одно государство. В 2025 году на конкурсе «Евровидение» выиграла Австрия.
Страну представлял исполнитель Йоханнес Питч, выступающий под псевдонимом JJ, с песней Wasted Love. Он получил 436 баллов по итогам голосования жюри и зрителей. Последний раз Австрия занимала лидирующую строчку «Евровидения» в 2014 году. Тогда страну на конкурсе представляла Кончита Вурст.
Второе место досталось израильской певице Юваль Рафаэль и ее композиции New Day Will Rise. Она получила 357 баллов по итогам общего голосования.
Третье место — у Эстонии и рэпера Томми Кэша. Его номер Espresso Macchiato оценили в 356 баллов.
24-летний Йоханнес Питч получил популярность в британской версии шоу «Голос» (12+). Кроме того, в одном из интервью JJ признался, что при написании конкурсной песни его вдохновляло творчество российской оперной певицы Анны Нетребко.
Страной-хозяйкой в третий раз стала Швейцария. Напомним, место проведения конкурса определяется с учетом победителя прошлого года. В 2024 году на «Евровидении» выиграл эпатажный певец из Швейцарии Немо Меттлер. Он исполнил песню «The Code».
Всего в конкурсе приняли участие представители из 37 стран. В финал традиционно вышли Франция, Британия, Германия, Италия, Испания и Швеция, а также по десять лучших исполнителей из полуфиналов. Некоторые из участников уже испытывали себя ранее, выступая на «Евровидение». Так, например, польская певица Юстина Стечковская попыталась вырвать победу во второй раз.
Интересно, что в эфире песенного конкурса показали архивное выступление «Бурановских бабушек». Это с учетом полной отмены российских представителей. Группа выступила на конкурсе в 2012 году с номером Party For Everybody.