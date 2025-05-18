Стал известен победитель Евровидения — 2025

На международном песенном конкурсе «Евровидение-2025» в швейцарском Базеле победу одержал представитель Австрии, певец Йоханнес Пич, известный как JJ. Он исполнил песню «Wasted Love», представляющую собой смесь поп-музыки, оперы и электроники. Об этом стало известно 18 мая.
Второе место заняла представительница Израиля Юваль Рафаэль, а третье — эстонский певец Томми Кэшу. По итогам голосования жюри и зрителей, JJ набрал 436 баллов, в то время как Израиль и Эстония получили 357 и 356 баллов соответственно.
Йоханнес Пич родился 29 апреля 2001 года в Вене и стал известен после участия в девятом сезоне The Voice UK в 2020 году, а затем в пятом сезоне «Стармании», где дошел до финала. Сегодня Пич продолжает учебу в Венском университете музыки и искусств.
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