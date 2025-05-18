Стал известен победитель Евровидения — 2025

Йоханнес Пич родился 29 апреля 2001 года в Вене и стал известен после участия в девятом сезоне The Voice UK в 2020 году, а затем в пятом сезоне «Стармании», где дошел до финала. Сегодня Пич продолжает учебу в Венском университете музыки и искусств.