В МВД РФ объяснили, когда можно не ставить подпись в паспорте

Прочерк вместо подписи в паспорте допускается при физической невозможности ее проставить.
Прочерк вместо подписи в паспорте допускается только при физической невозможности ее проставить. В остальных случаях подпись в документе остается обязательной. Об этом сообщает Главное управление по вопросам миграции МВД России.
«Вместо подписи ставится прочерк только в том случае, когда гражданин РФ не имеет возможности в силу физической неспособности проставить свою подпись. В остальных ситуациях, включая смену подписи или ее естественное изменение, оснований для выдачи нового паспорта нет», — сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление по вопросам миграции МВД России. В ведомстве отметили, что в российском законодательстве нет четкого определения подписи, но обычно под ней понимается собственноручно написанная ФИО или уникальный росчерк, сделанный от руки и используемый на документах.
Ранее Главное управление по вопросам миграции МВД России разъясняло, что при переезде внутри одного региона граждане могут не регистрироваться по новому адресу, однако в паспорте должны быть обязательные отметки о регистрации и воинской обязанности. Также ведомство подчеркивало важность соблюдения правил оформления паспортных данных, поскольку определенные записи и подписи в документе остаются необходимыми.