В МВД РФ объяснили, когда можно не ставить подпись в паспорте

«Вместо подписи ставится прочерк только в том случае, когда гражданин РФ не имеет возможности в силу физической неспособности проставить свою подпись. В остальных ситуациях, включая смену подписи или ее естественное изменение, оснований для выдачи нового паспорта нет», — сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление по вопросам миграции МВД России. В ведомстве отметили, что в российском законодательстве нет четкого определения подписи, но обычно под ней понимается собственноручно написанная ФИО или уникальный росчерк, сделанный от руки и используемый на документах.