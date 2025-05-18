Циклоны с грозовыми дождями и порывистым ветром атакуют Приморье

Во Владивостоке в понедельник возможен слабый дождь. Ночная температура воздуха будет в пределах +7…+10 градусов, днем +11…+14 градусов. В последующие два дня осадки прекратятся, а дневные температуры поднимутся до +15…+19 градусов при сохранении ночных показателей.