Циклоны с грозовыми дождями и порывистым ветром атакуют Приморье

«В ночь на понедельник осадков не ожидается, столбики термометров опустятся до +3…+10 градусов. Однако днем юго-западные ветра усилятся, что спровоцирует дожди на большей части территории. Температурный фон днем составит +13…+20 градусов», — сообщили в пресс-службе Примгидромета.
Во вторник ночью фронты отступят и дожди временно прекратятся. Однако днем из-за конвекции возможны кратковременные ливни с грозами и порывистым ветром. На севере края температура достигнет +14 градусов, на юге — +22 градусов.
В среду к региону подойдет новый атмосферный фронт: ночью осадки ослабнут, но днем дожди возобновятся. В континентальных районах максимальные температуры снизятся на 1−4 градуса, тогда как минимальные останутся без изменений.
Во Владивостоке в понедельник возможен слабый дождь. Ночная температура воздуха будет в пределах +7…+10 градусов, днем +11…+14 градусов. В последующие два дня осадки прекратятся, а дневные температуры поднимутся до +15…+19 градусов при сохранении ночных показателей.
Напомним, в Приморье появится новый курорт. Строительством займутся китайцы. Площадь отеля составит более 20 тысяч квадратных метров.