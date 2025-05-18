Mash: в Москве арестован экс-глава Binance в СНГ Смеркис

«Владимира Смеркиса арестовали. Его подозревают в мошенничестве и уже заключили под стражу», — говорится в сообщении Mash. Игра Blum позиционировалась как аналог популярной в 2024 году Hamster Kombat и обещала пользователям реальные выплаты за фарм и обмен внутриигровых токенов. Однако запуск листинга токенов, которого ждали свыше года, так и не состоялся.