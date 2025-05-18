Терапевт объяснила, как получить больничный при аллергии

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. При острых симптомах проявления аллергии на цветение растений можно получить больничный, рассказала агентству «Прайм» Ольга Александрова, заместитель главного врача по терапии клиник превентивной медицины «Атлас».
Наиболее активно цветение и его проявления в виде пыльцы весной, однако сезон длится вплоть до октября. Поскольку реакция организма может возникнуть неожиданно, в случае появления неприятных признаков следует посетить врача.
«Если есть такие симптомы, как зуд, покраснение глаз, розацеа, насморк, проблемы с дыханием, тахикардия, отеки и они мешают выполнять работу, то согласно Приказу Минздрава России от 23.11.2021 N 1089 н. человеку положен оплачиваемый больничный», — разъяснила терапевт.
То же касается и случаев ухудшения состояния при бронхиальной астме — трудности с дыханием и риск удушья являются веским основанием для получения больничного листа, добавила она.