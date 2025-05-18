Стал известен средний размер страховой пенсии в России

При этом средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера чуть выше — 24 846,09 рублей, а по старости — 24 979,15 рублей. Средний размер страховой пенсии по инвалидности составляет почти 15,5 тысяч рублей в месяц, а по случаю потери кормильца более 16,7 тысяч рублей в месяц.