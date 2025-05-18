Стал известен победитель «Евровидение-2025»

Победа JJ на конкурсе Евровидение принесла Австрии третью по счету победу на этом музыкальном турнире. Впервые страна выиграла в 1966 году благодаря исполнителю Удо Юргенсу, второй раз главный трофей в 2014 году достался Кончите Вурст.