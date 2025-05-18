Определился победитель Евровидения 2025 года

Ранее после показа на Евровидении 2025 года архивного видео с выступлением «Бурановских бабушек» коллективу пришлось опровергать появившиеся слухи о повторной поездке на музыкальный конкурс. Художественный руководитель коллектива Ольга Туктарева подчеркнула, что «бабушки» больше выступать на Евровидении не намерены.