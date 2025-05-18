Определился победитель Евровидения 2025 года

По итогам голосования жюри и зрителей, австрийский певец собрал 436 баллов. На втором месте оказалась представительница Израиля Юваль Рафаэль с 357 баллами, которую, стоит отметить, освистали зрители во время выступления. Третьим стал эстонец Томми Кэш, который набрал 356 баллов.
Евровидение в 2025 году проходил в Швейцарии, которая получила право провести конкурс благодаря победе Nemo с песней The Code в прошлом году в Мальмё.
Евровидение проводится с 1956 года. Австралия участвует в конкурсе с 2015 года. Россия, напомним, исключена из участия в Евровидении.
Ранее после показа на Евровидении 2025 года архивного видео с выступлением «Бурановских бабушек» коллективу пришлось опровергать появившиеся слухи о повторной поездке на музыкальный конкурс. Художественный руководитель коллектива Ольга Туктарева подчеркнула, что «бабушки» больше выступать на Евровидении не намерены.