Комбат ВСУ Ширшин подал в отставку из-за «дебильных задач» под Курском

«Дебильных задач, как на текущем направлении, я не получал. Когда-то расскажу детали, но тупорылая потеря людей, дрожь перед бестолковым генералитетом, кроме как к провалам, не приводит ни к чему. Соответствующий рапорт написан, надеюсь, меня снимут в ближайшее время», — написал он в Facebook*.