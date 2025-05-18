Комбат ВСУ Ширшин подал в отставку из-за «дебильных задач» под Курском

Командир батальона Вооружённых сил Украины Александр Ширшин подверг критике задачи, которые получал от своих командиров в ходе атаки на Курскую область, а также подал в отставку.
Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады назвал задачи командования «дебильными».
«Дебильных задач, как на текущем направлении, я не получал. Когда-то расскажу детали, но тупорылая потеря людей, дрожь перед бестолковым генералитетом, кроме как к провалам, не приводит ни к чему. Соответствующий рапорт написан, надеюсь, меня снимут в ближайшее время», — написал он в Facebook*.
Ширшин получил должность комбата 47-й отдельной бригады ВСУ летом 2024 года. Осенью того же года его бригада начала участвовать во вторжении в Курскую область.
Ранее Ширшин заявил, что Вооружённые силы Украины понесли «определённые» потери в районе населённого пункта Прогресс в Донецкой народной республике из-за жёстких приказов командования.
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