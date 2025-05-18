Австрийский исполнитель одержал победу на «Евровидении-2025»

В Швейцарии завершился грандиозный финал музыкального конкурса «Евровидение». Победу одержал австрийский исполнитель Йоханнес Пич, выступающий под псевдонимом JJ.
Молодой артист из Австрии, родившийся в 2001 году, покорил зрителей и жюри композицией «Wasted love», объединившей элементы поп-музыки, электроники и даже оперных партий. Энергичное и эмоциональное исполнение принесло ему высшую награду. Второе место заняла израильская певица Юваль Рафаэль, а третье — эстонский рэпер Томми Кэш.
Благодаря этому триумфу следующий, юбилейный 70-й конкурс «Евровидения» пройдёт в Австрии. Второе место заняла представительница Израиля, третье — эстонский исполнитель.
Россия вновь не была представлена на мероприятии, однако о ней вспомнили во время церемонии открытия. Организаторы перечислили ключевые рекорды шоу, среди которых отметили достижение «Бурановских бабушек»: их коллектив остаётся самым возрастным в истории конкурса. На момент выступления суммарный возраст участниц составлял 403 года. В честь этого со сцены вновь прозвучал их хит «Party for everybody», напомнив зрителям о ярком моменте прошлых лет.
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