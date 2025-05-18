Австрийский исполнитель одержал победу на «Евровидении-2025»

Россия вновь не была представлена на мероприятии, однако о ней вспомнили во время церемонии открытия. Организаторы перечислили ключевые рекорды шоу, среди которых отметили достижение «Бурановских бабушек»: их коллектив остаётся самым возрастным в истории конкурса. На момент выступления суммарный возраст участниц составлял 403 года. В честь этого со сцены вновь прозвучал их хит «Party for everybody», напомнив зрителям о ярком моменте прошлых лет.