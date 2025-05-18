Можно ли получить больничный при аллергии

«Если есть такие симптомы, как зуд, покраснение глаз, розацеа, насморк, проблемы с дыханием, тахикардия, отеки и они мешают выполнять работу, то согласно Приказу Минздрава России от 23.11.2021 N 1089 человеку положен оплачиваемый больничный», — пояснила Александрова агентству «Прайм». Сезон цветения длится с весны до октября. Специалист напомнила, что реакция организма на пыльцу может возникнуть внезапно и, в таком случае, стоит обратиться к врачу.