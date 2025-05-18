Россиянам озвучили средний размер страховой пенсии в стране

В феврале 2025 года средний размер назначенных пенсий в России достиг 23 229 рублей, что на 11,7% превышает аналогичный показатель прошлого года. Рост пенсий обусловлен индексацией страховых выплат на 7,3%, а также дополнительной корректировкой, вызванной инфляционными процессами. Численность пенсионеров в стране также увеличилась и превысила отметку в 41 миллион человек. Кроме того, с 1 мая планируется очередное повышение страховых пенсий и других видов выплат. Вместе с тем, рассматривался и вариант возможного сокращения пенсионных выплат, сообщает «Национальная служба новостей».