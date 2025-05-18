Экс-американский лидер Джо Байден в 2015 году дал показания бывшему специальному прокурору Роберту Хёру. На записи 46-й президент Соединенных Штатов не смог сходу вспомнить дату смерти своего сына Бо Байдена. Роберт Хёр расследовал дело о ненадлежащем хранении секретных документов, в чем обвинялась прошлая американская администрация. Запись его разговора с Джо Байденом опубликовало издание Axios.
Из аудио можно сделать вывод, что бывший президент США даже в 2015 году с трудом помнил значимые даты. Он также подолгу не мог подобрать нужные слова, отвечая на вопросы специального прокурора.
Роберт Хёр спросил Джо Байдена о жизни на Чейн-Бридж-роуд. По словам прокурора, именно там хранились ценные документы, с которыми и связано дело. Он задал вопрос о месте нахождения этих бумаг.
«Помните, в этот период времени мой сын либо был отправлен в отставку, либо умирал… кстати, в то время, когда я вышел из Сената, было еще много людей, которые советовали мне баллотироваться в этот период», — ответил на запрос Роберта Хёра экс-глава государства.
Джо Байден продолжил: «у Хиллари Клинтон было больше шансов выиграть президентские выборы, чем у меня». При этом, уточнил демократ, он не отказался от мысли баллотироваться на пост главы государства в 2015 году.
После этого Джо Байден всё же вернулся к рассуждениям о смерти сына. Он назвал случившееся «личным». При этом демократ продолжил рассказ о сыновьях. Он напомнил, что его дети родились с разницей в год и один день.
«Было давление — не давление. Бо знал, как сильно я его обожал, и я знаю, это сказано, может быть, это сказано так, чтобы все знали, насколько мы близки», — путанно сказал Джо Байден.
После этих реплик спецпрокурор предложил экс-главе государства сделать небольшой перерыв. Джо Байден отказался.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что именно бывшая американская администрация возродила нацизм в Европе. По его мнению, Джо Байден виновен в разжигании русофобии на континенте.
В США, между тем, предложили бывшему президенту больше не выступать на публике. По мнению демократов, у Джо Байдена всё же есть проблемы с когнитивными способностями.