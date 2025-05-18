Байден не смог сходу вспомнить дату смерти сына: обнародована аудиозапись показаний экс-президента США

«Помните, в этот период времени мой сын либо был отправлен в отставку, либо умирал… кстати, в то время, когда я вышел из Сената, было еще много людей, которые советовали мне баллотироваться в этот период», — ответил на запрос Роберта Хёра экс-глава государства.