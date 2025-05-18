Рубио: Конгресс США может ужесточить санкции против РФ

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио заявил, что Конгресс может ужесточить санкции в отношении Российской Федерации, по его словам, это может произойти, если «не будет достигнут прогресс на переговорах», касающихся Украины.
Заявление прозвучало в интервью CBS News, госсекретарь ответил на вопрос о возможности утверждения законопроекта об ужесточении санкций.
«Мы неоднократно предупреждали Россию в течение почти двух месяцев, что это произойдёт, если не будет достигнут прогресс в деле мирного урегулирования на Украине», — сказал он.
По его словам, решение будет принимать Конгресс Соединённых Штатов. У инициативы есть «существенная поддержка» в обеих палатах.
Ранее сообщалось, что в Конгрессе США активизировались разговоры о санкциях против РФ.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что при определённых обстоятельствах не исключает возможности введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации, но рассматривает это как нежелательный шаг.