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Рубио: Конгресс США может ужесточить санкции против РФ

Госсекретарь уточнил, что «это произойдёт, если не будет достигнут прогресс» на переговорах.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио заявил, что Конгресс может ужесточить санкции в отношении Российской Федерации, по его словам, это может произойти, если «не будет достигнут прогресс на переговорах», касающихся Украины.

Заявление прозвучало в интервью CBS News, госсекретарь ответил на вопрос о возможности утверждения законопроекта об ужесточении санкций.

«Мы неоднократно предупреждали Россию в течение почти двух месяцев, что это произойдёт, если не будет достигнут прогресс в деле мирного урегулирования на Украине», — сказал он.

По его словам, решение будет принимать Конгресс Соединённых Штатов. У инициативы есть «существенная поддержка» в обеих палатах.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США активизировались разговоры о санкциях против РФ.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что при определённых обстоятельствах не исключает возможности введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации, но рассматривает это как нежелательный шаг.