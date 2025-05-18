В Москве суд арестовал сооснователя криптовалютной игры Blum Смеркиса

Суд в Москве арестовал сооснователя криптовалютной игры Blum и экс-главу криптобиржи Binance в СНГ Владимира Смеркиса, сообщил Telegram-канал Mash.
По данным авторов публикации, мужчину обвиняют в мошенничестве. Подробности уголовного дела, по которому он проходит, не уточняются.
Представители Blum, в свою очередь, заявили, что Смеркис перестал быть директором по маркетингу и соучредителем проекта.
Blum является аналогом другой криптовалютной игры — Hamster Combat. В ней пользователи могут обменивать игровые монеты на реальную криптовалюту. Участники игры ожидают релиза монеты больше года, однако её листинга пока не произошло.
Напомним, в конце апреля 2024 года суд в США признал виновным в совершении финансовых преступлений основателя и экс-директора криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао. Он получил четыре месяца тюремного заключения.