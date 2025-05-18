Врач-невролог рассказал, как обеспечить качественный сон

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Перед сном не стоит пить кофе и алкоголь, пользоваться телефоном, а по утрам желательно гулять на солнце, чтобы обеспечить качественный сон, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
«Чтобы сон был действительно восстановительным, важна его гигиена. Помимо очевидного — не пить кофе и алкоголь вечером, не лежать с телефоном в кровати, — есть менее известные, но эффективные методы. Например, утренние прогулки на солнце помогают синхронизировать биоритмы, а лёгкая физическая активность днём способствует более глубокому сну ночью», — сказал невролог.
По словам Мартынова, перед сном важна психологическая разгрузка: стоит заняться простой вечерней рутиной, принять теплый душ, сделать дыхательные практики или помедитировать.