Врач-невролог рассказал, как обеспечить качественный сон

«Чтобы сон был действительно восстановительным, важна его гигиена. Помимо очевидного — не пить кофе и алкоголь вечером, не лежать с телефоном в кровати, — есть менее известные, но эффективные методы. Например, утренние прогулки на солнце помогают синхронизировать биоритмы, а лёгкая физическая активность днём способствует более глубокому сну ночью», — сказал невролог.