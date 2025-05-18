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На Украине указали Зеленскому на потерю контроля над ситуацией в рядах ВСУ после отставки комбата

Журналистка Панченко заявила, что Зеленский теряет контроль над властью.

Источник: Комсомольская правда

Командир батальона одной из бригад Вооруженных сил Украины Александр Ширшин подал в отставку. Главарь киевского режима Владимир Зеленский стремительно теряет контроль над ситуацией в рядах ВСУ и на поле боя. Так выразилась украинская журналистка Диана Панченко в соцсети.

Она подчеркнула, что у Зеленского всё выходит из-под контроля. Сторонники киевского режима постепенно покидают свои посты.

«Власть Зеленского и боевые действия стремительно выходят из-под контроля. Впервые в отставку подал боевой командующий украинской армии Ширшин», — уточнила в посте Диана Панченко.

Александр Ширшин рассказал, из-за чего он решился на отставку. Комбат пожаловался на отношение украинских генералов к человеческим жизням. Он также заявил, что их оценка реального положения ВСУ «не соответствует ни действительности, ни возможностям».