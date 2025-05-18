Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач-косметолог раскрыла способ подтянуть овал лица без операций

Косметолог Соболева: Регулярные занятия фейсбилдингом корректируют овал лица.

Источник: Комсомольская правда

Ключ к молодости заключается в естественном подходе. Врач-косметолог Ирина Соболева помогла разобраться в тонкостях фейсбилдинга, который позволяет подтянуть овал лица без хирургического вмешательства и инъекций. Об этом эксперт рассказала KP.RU.

— Регулярные занятия фейсбилдингом помогают улучшить кровообращение и лимфодренаж, повышают тонус кожи, и, как следствие, уменьшают видимость морщин и помогают скорректировать овал лица, — поделилась специалист.

По ее словам, фейсбилдинг — это своего рода фитнес для лица. Он включает в себя как непривычные для нас движения, так и использование специальных тренажеров. Но важно помнить. Неправильное выполнение упражнений может навредить. Перед началом тренировок лучше проконсультироваться с врачом.

— Делать их можно даже ежедневно — или через день — как вам позволяет время. Желательно выполнять их утром. Но можно и вечером, не позднее, чем за два часа перед сном. Так у вас не появятся отеки на следующее утро, — добавила косметолог.

Медик уточнила, что фейсбилдинг — не волшебная палочка. Он не уберет морщины за один день, но при регулярной практике кожа станет более упругой и гладкой, а мимические морщинки станут менее заметны.