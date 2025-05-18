Врач-косметолог раскрыла способ подтянуть овал лица без операций

Ключ к молодости заключается в естественном подходе. Врач-косметолог Ирина Соболева помогла разобраться в тонкостях фейсбилдинга, который позволяет подтянуть овал лица без хирургического вмешательства и инъекций. Об этом эксперт рассказала KP.RU.
— Регулярные занятия фейсбилдингом помогают улучшить кровообращение и лимфодренаж, повышают тонус кожи, и, как следствие, уменьшают видимость морщин и помогают скорректировать овал лица, — поделилась специалист.
По ее словам, фейсбилдинг — это своего рода фитнес для лица. Он включает в себя как непривычные для нас движения, так и использование специальных тренажеров. Но важно помнить. Неправильное выполнение упражнений может навредить. Перед началом тренировок лучше проконсультироваться с врачом.
— Делать их можно даже ежедневно — или через день — как вам позволяет время. Желательно выполнять их утром. Но можно и вечером, не позднее, чем за два часа перед сном. Так у вас не появятся отеки на следующее утро, — добавила косметолог.
Медик уточнила, что фейсбилдинг — не волшебная палочка. Он не уберет морщины за один день, но при регулярной практике кожа станет более упругой и гладкой, а мимические морщинки станут менее заметны.