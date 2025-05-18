Конгресс МАКМАХ по антимикробной терапии и клинической микробиологии пройдет 28−30 мая в Москве

За 27 лет конгресс МАКМАХ стал крупнейшим в России научно-образовательным медицинским мероприятием и авторитетной площадкой для дискуссий и обмена опытом. Только за последние 10 лет в нем приняли участие более 12 тысяч специалистов. География его участников и спикеров сегодня охватывает не только все регионы России, но и государства дальнего и ближнего зарубежья.