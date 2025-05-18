Конгресс МАКМАХ по антимикробной терапии и клинической микробиологии пройдет 28−30 мая в Москве

В Москве 28−30 мая 2025 года пройдет XXVII Международный конгресс МАКМАХ по антимикробной терапии и клинической микробиологии. Мероприятие соберет на одной площадке ведущих врачей и ученых, руководителей организаций здравоохранения, специалистов в сфере микробиологии, фармакологии, антимикробной химиотерапии, бактериологии и в других медицинских областях.
Конгресс проводится с 1997 года, его организатором выступает Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ) совместно с Министерством здравоохранения РФ, Федерацией Европейских микробиологических обществ (FEMS), Международным обществом по антимикробной химиотерапии (ISAC) и ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России.
За 27 лет конгресс МАКМАХ стал крупнейшим в России научно-образовательным медицинским мероприятием и авторитетной площадкой для дискуссий и обмена опытом. Только за последние 10 лет в нем приняли участие более 12 тысяч специалистов. География его участников и спикеров сегодня охватывает не только все регионы России, но и государства дальнего и ближнего зарубежья.
«Учитывая традиционно высокую практическую и научно-образовательную направленность конгресса, востребованность среди широкого спектра специалистов, мероприятие будет плодотворным для обмена научным опытом среди всех его участников. Оно будет в полной мере способствовать повышению качества подготовки специалистов здравоохранения различного профиля. Тематика конгресса тесно согласована с приоритетами “Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России на период до 2030 года” и планом ее реализации, “Стратегии национальной безопасности Российской Федерации” и “Основ государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года”, — сообщили организаторы мероприятия.
В рамках конгресса пройдет открытое заседание профильной комиссии по клинической микробиологии и антимикробной резистентности. Кроме того, в программу конгресса включена сессия стендовых докладов, на которых ученые и специалисты здравоохранения со всей страны представят результаты своей работы в рамках диагностики, профилактики и лечения заболеваний терапевтического и хирургического профиля среди всех категорий пациентов. Участники обменяются опытом и поделятся новейшими данными, которые будут использованы в медицинской практике.