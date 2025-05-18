Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена

Израильские военные заявили о перехвате ракеты, её пуск был осуществлён из Йемена.
«Запущенная из Йемена ракета была перехвачена», — говорится в сообщении.
В ЦАХАЛ сообщили о том, что на фоне пуска ракеты в Йемене в нескольких районах Израиля была объявлена тревога с воздуха.
«Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО ВВС Израиля работают над перехватом угрозы», — заявляли в Израиле.
Ранее в шиитском движении «Ансар Аллах» (хуситы), правящем на севере Йемена заявили о пуске ракеты по аэропорту Бен-Гурион, который находится около Тель-Авива.
Кроме того, хуситы объявили о планах по полной воздушной блокаде Израиля.