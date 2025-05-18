Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена

В нескольких районах Израиля были включены сирены.

Источник: Аргументы и факты

Израильские военные заявили о перехвате ракеты, её пуск был осуществлён из Йемена.

«Запущенная из Йемена ракета была перехвачена», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ сообщили о том, что на фоне пуска ракеты в Йемене в нескольких районах Израиля была объявлена тревога с воздуха.

«Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО ВВС Израиля работают над перехватом угрозы», — заявляли в Израиле.

Ранее в шиитском движении «Ансар Аллах» (хуситы), правящем на севере Йемена заявили о пуске ракеты по аэропорту Бен-Гурион, который находится около Тель-Авива.

Кроме того, хуситы объявили о планах по полной воздушной блокаде Израиля.