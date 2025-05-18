Кинолог рассказал, как сделать так, чтобы собаку не укачивало в машине

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Собаки любят кататься на автомобилях, но с непривычки их может укачивать, приучать питомцев к путешествиям на машине следует постепенно и только в самых крайних случаях пользоваться медицинскими препаратами, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«Укачивание собаки в машине или кинетоз — довольно распространённый случай, который может превратить приятную поездку в настоящую проблему. К счастью, подобная история существует не первый день, и специалисты давно научились грамотно её решать. Хозяину в этой ситуации важно понимать два момента: почему возникает укачивание и как можно помочь питомцу. Помощь может быть как заблаговременной, так и непосредственно во время поездки», — сказал Голубев.
Он пояснил, что, как правило, в 90% случаев основная причина плохого самочувствия собаки в дороге — слабый вестибулярный аппарат. Особенно часто с укачиванием в машине сталкиваются щенки, у которых он остаётся не до конца сформированным до года. В остальных случаях укачивание может быть вызвано болезнью или стрессом, поэтому кинолог призвал избегать в поездках суеты, громких звуков и резких манёвров.
Голубев рассказал, что вестибулярный аппарат собаки нужно «закаливать» заранее. По его словам, задолго до начала поездок на длительные расстояния можно начать регулярно приучать собаку к машине. Сначала её можно просто пускать внутрь на сидение, чтобы она поняла, что машина не таит в себе угрозы. Затем собака должна привыкнуть к движению, для этого можно каждый вечер делать с ней круг во дворе, а потом постепенно увеличивать время поездки.
Кроме того, он порекомендовал избегать ситуаций, при которых автомобиль может начать ассоциироваться у питомца исключительно с чем-то негативным, например, поездкой к ветеринару. Поэтому возить собаку стоит не только к врачу, но и в парк или зоомагазин, добавил кинолог.
Также президент РКФ перечислил несколько правил для комфортной поездки собаки. Так, питомца не стоит возить, если он заболел (кроме случаев поездок к ветеринару). Кормить животное нужно минимум за два часа до поездки и держать в автомобиле питьевую воду. Не помешает заранее подготовить влажные салфетки, пакетики, подстилки и любимые игрушки питомца, а также всегда проветривать машину.
Для небольших пород можно приобрести специальное автокресло, а крупных лучше перевозить на заднем сидении.
Если ничего не помогает и собака продолжает страдать от кинетоза, следует обратиться к ветеринару, чтобы он помог подобрать средство от укачивания. По словам Голубева, сейчас на рынке представлено множество современных лекарств, которые не вызывают побочных эффектов. Как правило, лекарства демонстрируют эффективность с первого же раза, но лучше всё-таки постараться натренировать вестибулярный аппарат собаки заранее, а также проработать страхи, если таковые имеются, порекомендовал Голубев.
«Со временем при частых поездках питомцы начинают получать настоящее удовольствие от машин — с интересом смотрят в окно и рассматривают соседей. Кинологи, правда, советуют не разрешать собаке полностью высовываться из открытого окна ради её же безопасности», — отметил он.