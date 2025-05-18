Кинолог рассказал, как сделать так, чтобы собаку не укачивало в машине

Голубев рассказал, что вестибулярный аппарат собаки нужно «закаливать» заранее. По его словам, задолго до начала поездок на длительные расстояния можно начать регулярно приучать собаку к машине. Сначала её можно просто пускать внутрь на сидение, чтобы она поняла, что машина не таит в себе угрозы. Затем собака должна привыкнуть к движению, для этого можно каждый вечер делать с ней круг во дворе, а потом постепенно увеличивать время поездки.