Кто победил в «Евровидении-2025»: результаты

С 2022 года Россия не принимает участия в конкурсе. Однако в этом году организаторы во время одного из полуфиналов напомнили о коллективе «Бурановские бабушки», представлявшем Россию на «Евровидении» в 2012 году. Такое решение вызвало негативную реакцию среди украинских зрителей, а также нарекания по поводу заявлений ведущего о якобы аполитичности конкурса.