Кто победил в «Евровидении-2025»: результаты

Певец из Австрии JJ выиграл Евровидение с песней Wasted Love.
Согласно итогам голосования, победу на конкурсе «Евровидение-2025» одержал участник из Австрии Йоханнес Питч, выступающий под псевдонимом JJ. В финале он получил 436 баллов.
На втором месте оказалась представительница Израиля Юваль Рафаэль, набравшая 357 баллов. Замкнул тройку лидеров представитель Эстонии Томми Кэш, который получил 356 баллов. Подробнее — в материале URA.RU.
Кто стал победителем «Евровидения-2025».
Австрийский певец Йоханнес Питч выиграл на конкурсе «Евровидение-2025» в БазелеФото: Martin Meissner/TASS.
Австрийский певец JJ занял первое место на Евровидении-2025. 24-летний Йоханнес Питч, настоящее имя артиста, исполнил песню «Wasted Love» и набрал 436 баллов.
Несколько лет назад этот артист стал известен благодаря участию в британской версии шоу «Голос». Питч — талантливый вокалист, который умело сочетает поп-музыку и оперные элементы в своем творчестве.
Шведская группа Kaj, которую многие считали возможным лидером, не вошла даже в тройку лучших. Коллектив основан в Финляндии в 2009 году. Его участники — друзья детства: Кевин Хольмстрем, Аксель Оман и Якоб Норргорд.
Молодые люди создают композиции с элементами юмора. В родной Финляндии они уже стали знаменитостями, но им этого оказалось недостаточно. Трио отправило свою заявку на участие в конкурсе Melodifestivalen в Швеции, победители которого представляют страну на Евровидении.
Второе место заняла израильтянка Юваль Рафаэль с романтической балладой под названием «New Day Will Rise». На третьей строчке расположился эстонский певец Томми Кэш с композицией Espresso Macchiato. Группа Ziferblat с песней Bird of Pray, представляющая Украину, набрала 218 баллов и заняла 9 место.
Согласно сообщениям ряда Telegram-каналов, в ходе финального концерта международного песенного конкурса «Евровидение-2025» произошла масштабная акция в поддержку Палестины, которая переросла в беспорядки. Участники демонстрации забрасывали сотрудников полиции стеклянными бутылками. В ответ правоохранительные органы были вынуждены применить слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы.
По оценкам полиции, в протестах приняли участие порядка 500−600 человек. Среди протестующих были замечены люди в масках, которые сжигали флаг Израиля. Власти рекомендуют гражданам Израиля временно воздержаться от идентификации на публике и принимать меры предосторожности. Во время выступления израильской конкурсантки Юваль Рафаэль публика выразила свое недовольство: артистку встретили свистом и неодобрительными выкриками, а на сцену был вынесен палестинский флаг.
Скандалы, связанные с Россией на «Евровидении-2025».
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С 2022 года Россия не принимает участия в конкурсе. Однако в этом году организаторы во время одного из полуфиналов напомнили о коллективе «Бурановские бабушки», представлявшем Россию на «Евровидении» в 2012 году. Такое решение вызвало негативную реакцию среди украинских зрителей, а также нарекания по поводу заявлений ведущего о якобы аполитичности конкурса.
Музыкальный критик Павел Рудченко в комментарии NEWS.ru предположил, что включение выступления российской группы было продиктовано стремлением организаторов получить дополнительное внимание аудитории. По его мнению, Россия стала для организаторов своеобразным информационным поводом: «В Европе умеют работать с инфоповесткой. Демонстрация номера “Бурановских бабушек”, на мой взгляд, была использована преимущественно ради коммерческих интересов. Организаторы используют Россию для привлечения внимания и повышения интереса к конкурсу на фоне высокой актуальности страны в международной повестке».
Еще одним поводом для споров стал инцидент с латвийской фолк-группой Tautumeitas. Солистки коллектива дали интервью журналистам на русском языке, что вызвало недовольство у части латвийской общественности и представителей властей.