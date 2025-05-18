В Польше могут находиться вывезенные нацистами драгоценности: об анонимном сообщении властям

Немецкие оккупанты в ходе Второй мировой войны вывезли из европейских стран драгоценные предметы. Часть из них может находиться на территории Польши. Власти города Валбжих получили загадочное письмо, подтверждающее эту теорию, сообщает Daily Mail.
По сведениям анонима, в Польше обнаружили «золотой поезд». Он брошен вблизи города Валбжих, в скрытом туннеле. Автор письма утверждает, что состав содержит три вагона, защищенные стальными воротами. В поезде могут храниться оставленные нацистами произведения искусства и другие ценные предметы.
В материале отмечается, что эти вагоны исчезли в 1945 году. Поезд пропал по пути из Вроцлава в Валбжих. В местной мэрии начали проверку по имеющимся сведениям.
В мире продолжают изучать и данные об «Араратской аномалии». Исследовательская группа считает, что это совсем не геологическое образование. Ученые также отвергли предположение, что аномалия может представлять собой сплошную каменную глыбу.