Австрийский певец Йоханнес Питч выиграл Евровидение-2025

Австрийский исполнитель Йоханнес Питч, выступающий под псевдонимом JJ, стал победителем Евровидения-2025, которое проходило в швейцарском Базеле.
Его победа была основана как на итогах голосования как жюри стран, так и зрительских симпатий. Он исполнил композицию под названием Wasted Love.
Второе место заняла представительница Израиля. Третью позицию занял участник из Эстонии, что завершило тройку лидеров этого музыкального конкурса.
Ранее архивное выступление «Бурановских бабушек», которые представляли РФ в 2012 году показали в полуфинале конкурса «Евровидение-2025» в Швейцарии. Российский коллектив был отмечен как рекордсмен по суммарному возрасту участников — 403 года.