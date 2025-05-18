На Западе сообщили, что Европа сосредоточила все усилия на прекращении огня на Украине

Европейские лидеры направили внимание на проработку формата переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Сейчас в ЕС не обсуждают вопрос размещения военного контингента на Украине. Так заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, цитирует агентство Reuters.