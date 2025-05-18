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На Западе сообщили, что Европа сосредоточила все усилия на прекращении огня на Украине

Reuters: Европа далека от разговоров о размещении войск на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры направили внимание на проработку формата переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Сейчас в ЕС не обсуждают вопрос размещения военного контингента на Украине. Так заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, цитирует агентство Reuters.

Он также отметил, что ожидает следующих шагов по российско-украинским переговорам. По мнению немецкого канцлера, сторонам стоит уточнить вопрос гарантий безопасности для Украины.

«Европа далека от разговоров о размещении войск на Украине, так как все усилия сосредоточены на безоговорочном прекращении огня», — сказано в материале статьи.

На данный момент, Москва и Киев договорились об обмене пленными по формуле 1000 на 1000. Украинская сторона также запросила прямые переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.