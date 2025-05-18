Автоэксперт предупредил о возможном ужесточении правил медосвидетельствования водителей

В первой половине декабря Госдума одобрила закон, предусматривающий увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения. Размеры штрафных санкций в среднем возросли в полтора раза. Закон вступил в силу с 1 января 2025 года. С указанной даты штраф за отсутствие ремня безопасности при управлении автомобилем составит 1 500 рублей вместо прежних 1 000 рублей. Кроме того, сумма штрафа за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения или за передачу управления лицу в аналогичном состоянии увеличена с 30 000 до 45 000 рублей, напоминает телеканал 360.