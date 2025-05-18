Автоэксперт предупредил о возможном ужесточении правил медосвидетельствования водителей

Врач может сразу взять кровь на анализ без предварительного тестирования.
С 1 сентября 2025 года правила медицинского освидетельствования водителей в России могут существенно ужесточиться. Об этом сообщил автоэксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы организации «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. Он отметил, что соответствующий приказ находится на стадии утверждения, и если документ будет принят, водителям потребуется обязательно подписывать письменное согласие на прохождение медосвидетельствования, иначе процедура не начнется.
«Если приказ утвердят, то с 1 сентября станет обязательным требование письменного согласия на медицинское освидетельствование: инспектор доставляет водителя в медучреждение только после подписания формы согласия, без подписи процедура не начинается, оформляется отказ от медосвидетельствования», — рассказал Шкуматов РИА Новости.
Кроме того, он указал на увеличение интервала между экспресс-тестами выдыхаемого воздуха с 20 до 25 минут. По его словам, если показания второго теста не выходят за пределы погрешности, дело закрывается.
Также по новым правилам на анализ мочи отводится ровно час, после чего лаборатория вправе брать только кровь. В случае тяжелого ДТП или угрозы жизни водитель может быть направлен сразу на анализ крови без предварительного алкотестирования.
В первой половине декабря Госдума одобрила закон, предусматривающий увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения. Размеры штрафных санкций в среднем возросли в полтора раза. Закон вступил в силу с 1 января 2025 года. С указанной даты штраф за отсутствие ремня безопасности при управлении автомобилем составит 1 500 рублей вместо прежних 1 000 рублей. Кроме того, сумма штрафа за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения или за передачу управления лицу в аналогичном состоянии увеличена с 30 000 до 45 000 рублей, напоминает телеканал 360.