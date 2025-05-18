В Роспотребнадзоре предупредили россиян о рисках, которые могут нести отпуска

Граждане России в летнее время традиционно берут отпуска и отправляются исследовать иностранные государства. Посещение зарубежных стран связано со многими рисками, напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она посоветовала россиянам помнить об инфекциях, которые передаются воздушно-капельным путем. В отпуске стоит позаботиться о здоровье, надев маску. Кроме того, глава Роспотребнадзора порекомендовала чаще мыть руки и следить за чистотой смартфонов.
«Если мы говорим о группе кишечных инфекций, таких как ротавирус, норовирус, холера, брюшной тиф, то мерами профилактики будут чистые руки, безопасная вода, термически обработанная еда, хорошо промытые овощи и фрукты, и очень аккуратно со льдом», — подытожила Анна Попова.
В Госдуме, между тем, продолжают бороться с недостаточно высокой рождаемостью. Депутаты предложили создать «демографическую неделю». Такой мини-отпуск, по их задумке, повысит рождаемость.