В Роспотребнадзоре предупредили россиян о рисках, которые могут нести отпуска

Она посоветовала россиянам помнить об инфекциях, которые передаются воздушно-капельным путем. В отпуске стоит позаботиться о здоровье, надев маску. Кроме того, глава Роспотребнадзора порекомендовала чаще мыть руки и следить за чистотой смартфонов.