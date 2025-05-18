Выяснилось, когда можно не ставить подпись в паспорте

Прочерк в графе для подписи в паспорте гражданина РФ разрешён исключительно при физической невозможности владельца поставить ее. Об этом свидетельствуют разъяснения Главного управления по вопросам миграции МВД России, с которыми ознакомилось «ТАСС».
«Вместо подписи ставится прочерк только в том случае, когда гражданин РФ не имеет возможности в силу физической неспособности проставить свою подпись», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, в МВД уточнили, что изменение подписи — как сознательное, так и произошедшее естественным образом — не требует замены документа.
В российском законодательстве отсутствует чёткое определение термина «подпись». Однако на практике под ним понимают уникальную комбинацию рукописных символов, включающую ФИО или сокращённый вариант с индивидуальным росчерком. Такой автограф служит для подтверждения личности и подлинности документа.
В паспорте подпись располагается на второй странице. Её функция — удостоверение достоверности указанных данных и идентификация владельца при взаимодействии с государственными и финансовыми институтами.
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