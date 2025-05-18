Бомба взорвалась у клиники в Калифорнии, есть пострадавшие

В штате Калифорния ранее началось расследование странных случаев гибели птиц, которые, как сообщается, стали падать с линий электропередачи после загадочных хлопков. Один из подобных эпизодов был зафиксирован камерой наблюдения: на видео видно, как птица срывается с линии электропередачи и погибает при.