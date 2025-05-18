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Бомба взорвалась у клиники в Калифорнии, есть пострадавшие

В калифорнийском городе Палм-Спрингс прогремел взрыв рядом с клиникой репродуктивной медицины. Об этом стало известно в воскресенье, 18 мая.

В калифорнийском городе Палм-Спрингс прогремел взрыв рядом с клиникой репродуктивной медицины. Об этом стало известно в воскресенье, 18 мая.

По данным мэра Рона ДеХарта, взрыв произошел около 11:00 по местному времени, предположительно, в автомобиле или рядом с ним. Инцидент привел к гибели одного человека и ранениям как минимум пяти.

Позже начальник пожарной охраны Палм-Спрингс Пол Альварадо сообщил, что личность подозреваемого не установлена. Власти не раскрыли возможный мотив, а ДеХарт заявил, что не может подтвердить, был ли погибший причастен к инциденту.

— Похоже, это был преднамеренный акт насилия, — добавил он.

ФБР в Лос-Анджелесе объявило в соцсетях о расследовании взрыва и направило на место происшествия специалистов по обезвреживанию бомб, передает Reuters.

В штате Калифорния ранее началось расследование странных случаев гибели птиц, которые, как сообщается, стали падать с линий электропередачи после загадочных хлопков. Один из подобных эпизодов был зафиксирован камерой наблюдения: на видео видно, как птица срывается с линии электропередачи и погибает при.