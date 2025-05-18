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В Гонконге и Сингапуре резко увеличилось число заражённых COVID-19

Кроме того, возросло количество тяжёлых случаев инфицирования.

Источник: Аргументы и факты

В Гонконге и Сингапуре резко выросло количество заболевших коронавирусом, сообщает Bloomberg.

Издание ссылается на информацию, полученную от специалистов. По их оценкам, вирусная активность в Гонконге в настоящее время «довольно высока», а число случаев инфицирования в Сингапуре увеличилось на 28 процентов за неделю.

Руководитель отделения инфекционных заболеваний центра охраны здоровья в Гонконге Альберт Ау уточнил, что процент «респираторных проб» с положительным результатом на COVID-19 достиг самого высокого показателя за год. Количество тяжёлых случаев также возросло.

«Растущая вирусная нагрузка, обнаруженная в сточных водах, а также консультации врачей и госпитализации говорят об активном распространении коронавируса», — говорится в публикации.

По данным Минздрава Сингапура, финансовый центр города-государства оказался «в состоянии повышенной готовности в связи с распространением вируса».

За неделю число случаев заражения возросло на 28 процентов (до 14 200) по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский опроверг вероятность пандемии из-за мутации COVID. Он заявил, что появление новых штаммов в Юго-Восточной Азии не угрожает россиянам, так как основная большая часть населения РФ уже обладает иммунитетом к инфекции.