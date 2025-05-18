В Гонконге и Сингапуре резко увеличилось число заражённых COVID-19

В Гонконге и Сингапуре резко выросло количество заболевших коронавирусом, сообщает Bloomberg.
Издание ссылается на информацию, полученную от специалистов. По их оценкам, вирусная активность в Гонконге в настоящее время «довольно высока», а число случаев инфицирования в Сингапуре увеличилось на 28 процентов за неделю.
Руководитель отделения инфекционных заболеваний центра охраны здоровья в Гонконге Альберт Ау уточнил, что процент «респираторных проб» с положительным результатом на COVID-19 достиг самого высокого показателя за год. Количество тяжёлых случаев также возросло.
«Растущая вирусная нагрузка, обнаруженная в сточных водах, а также консультации врачей и госпитализации говорят об активном распространении коронавируса», — говорится в публикации.
По данным Минздрава Сингапура, финансовый центр города-государства оказался «в состоянии повышенной готовности в связи с распространением вируса».
За неделю число случаев заражения возросло на 28 процентов (до 14 200) по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.
Ранее вирусолог Алексей Аграновский опроверг вероятность пандемии из-за мутации COVID. Он заявил, что появление новых штаммов в Юго-Восточной Азии не угрожает россиянам, так как основная большая часть населения РФ уже обладает иммунитетом к инфекции.