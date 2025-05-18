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GITOC: На Украине зафиксирован резкий рост мошеннических колл-центров

В последнее время на Украине значительно увеличилось количество преступных колл-центров. Об этом свидетельствуют данные из доклада женевской организации GITOC.

Источник: Life.ru

Эксперты отмечают, что такие структуры активно вербуют молодёжь, предлагая зарплату выше среднего уровня, однако на практике работники сталкиваются с невыплатами, угрозами и физическим насилием. Также в стране растёт производство и сбыт запрещённых веществ.

Ранее ФСБ России сообщало, что на Украине действует до 150 колл-центров, специализирующихся на мошенничестве против граждан РФ. Существенная часть финансовых поступлений от данного вида противоправной деятельности используется для финансирования ВСУ.