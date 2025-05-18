Юрист назвал новые сроки, когда дачникам придется заплатить штраф за неубранный участок

Новые правила обязывают собственников садовых участков наводить на них порядок.
Владельцам захламленных участков отводится трехлетний срок для приведения территории в порядок. В случае неисполнения этих требований россиянам может быть назначен штраф в размере не менее 20 тысяч рублей. Об этом рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Законом собственникам таких участков будет дан срок три года на то, чтобы привести участки в надлежащее состояние и начать их использовать в соответствии с целевым назначением. Штраф для граждан составит от 1% до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей. Крайней мерой является изъятие земельного участка и продажа его с публичных торгов», — сказал Хаминский в интервью РИА Новости.
Вместе с тем юрист подчеркнул, что изъятие земельных участков станет возможным не ранее марта 2028 года, поскольку на их освоение отведен трехлетний срок. Хаминский отметил, что законодательство предусматривает ответственность не только за использование земельных участков не по назначению, но и за их неосвоение, признаки которого определяются правительством России.
В результате внесения новых поправок в законодательство с 1 марта 2025 года были определены критерии и сроки освоения садовых и огородных участков. До этого ответственность возлагалась лишь на владельцев заброшенных земель сельскохозяйственного назначения. Отмечается, что захламленные садовые и огородные территории негативно сказываются на рыночной стоимости и уровне благоустройства прилегающих участков.
В России примерно от 10 до 15% официально оформленных земельных участков находятся в запущенном состоянии и не эксплуатируются их собственниками, пишет RT. Подобные территории постепенно зарастают сорняками, что создает условия для распространения опасных видов растений, в частности борщевика.