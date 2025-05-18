Юрист назвал новые сроки, когда дачникам придется заплатить штраф за неубранный участок

«Законом собственникам таких участков будет дан срок три года на то, чтобы привести участки в надлежащее состояние и начать их использовать в соответствии с целевым назначением. Штраф для граждан составит от 1% до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей. Крайней мерой является изъятие земельного участка и продажа его с публичных торгов», — сказал Хаминский в интервью РИА Новости.