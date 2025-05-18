Партнер Овечкина по «Кэпиталз» оценил вероятность ухода россиянина из команды

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон не сомневается, что Александр Овечкин продолжит оставаться ключевым игроком клуба в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Соответствующее заявление партнёра по команде процитировал журналист Сэмми Силбер на своей странице в социальной сети X.
Ранее российский хоккеист Овечкин в шутливой форме обозначил приоритеты: успешно пройти предсезонную подготовку и сохранить статус игрока основы в 40-летнем возрасте.
«Ни на секунду не допускаю мысли, что когда-нибудь Овечкина не будет в составе “Кэпиталз”. Его никогда нельзя списывать со счетов. Это выдающийся лидер. Уверен, он еще долго будет зажигать», — акцентировал внимание Уилсон.
Действующий контракт 39-летнего спортсмена с клубом рассчитан до завершения сезона-2025/26. Сам Овечкин в беседе с журналистом Томом Гулитти признался, что пока не планирует завершать карьеру по истечении этого срока. Сосредоточен на ближайшем сезоне и хочу продемонстрировать хорошие результаты, поделился нападающий.
Напомним, в одном из матчей текущего плей-офф Овечкин получил травму лица с кровотечением после удара клюшкой. Инцидент не повлиял на его решимость продолжать выступления.
Читайте также: Хоккеист Александр Овечкин вернётся в Россию в ближайшее время.