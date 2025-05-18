Партнер Овечкина по «Кэпиталз» оценил вероятность ухода россиянина из команды

«Ни на секунду не допускаю мысли, что когда-нибудь Овечкина не будет в составе “Кэпиталз”. Его никогда нельзя списывать со счетов. Это выдающийся лидер. Уверен, он еще долго будет зажигать», — акцентировал внимание Уилсон.