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Интервал между тестами и затягивание анализа: в РФ изменят правила медосвидетельствования водителей

Эксперт Шкуматов сообщил об ужесточении правил медосвидетельствования водителей.

Источник: Комсомольская правда

В России с сентября 2025 года могут изменить правила медицинского освидетельствования водителей. Их планируют ужесточить. Соответствующий проект приказа Минздрава опубликовали в марте, напомнил автоэксперт и руководитель рабочей группы организации «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, транслирует РИА Новости.

Так, при утверждении приказа, с сентября станет обязательным требование письменного согласия на медосвидетельствование. Отсутствие подписи или затягивание с анализом будут трактоваться как отказ. Это, по словам эксперта, заставит водителей нести ответственность за ситуацию на дороге. Кроме того, напомнил он, изменятся и правила прохождения экспресс-тестов.

«Водитель делает два выдоха с промежутком в 25 минут, а не в 20, как было ранее. Если показания второго теста не выходят за пределы погрешности, дело закрывается», — уточнил Петр Шкуматов.

Мошенники, тем временем, придумали схему с удаленным взломом автомобилей. Теперь водители могут стать жертвами кибератак на транспорт.