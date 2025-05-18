Интервал между тестами и затягивание анализа: в РФ изменят правила медосвидетельствования водителей

Так, при утверждении приказа, с сентября станет обязательным требование письменного согласия на медосвидетельствование. Отсутствие подписи или затягивание с анализом будут трактоваться как отказ. Это, по словам эксперта, заставит водителей нести ответственность за ситуацию на дороге. Кроме того, напомнил он, изменятся и правила прохождения экспресс-тестов.