NTV: фигурантам дела о пожаре на курорте в Турции грозит до 1998 лет тюрьмы

Прокуратура попросила суд приговорить к 1998 годам тюрьмы каждого из 13 обвиняемых по делу о пожаре в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, сообщил телеканал NTV.
Журналисты уточнили, что такой срок был рассчитан с учётом наказания за гибель всех людей, которые лишились жизни в результате случившегося. В числе фигурантов, которым грозит такой приговор, оказались собственники и работники отеля, а также заместитель главы провинции, руководитель пожарной службы и ряд чиновников.
Кроме того, в отношении ещё 19 обвиняемых прокуратура требует наказания в виде 22,5 года тюремного заключения. По информации следствия, пожар вспыхнул, когда шеф-повар отеля включил электрогриль. Термостаты, которые были в устройстве, заржавели, из-за чего оно перегрелось.
В результате образовалась искра, которая привела к воспламенению мусорного ведра. После пожар охватил всё здание.
Напомним, пожар в отеле Grand Kartal произошёл в январе 2025 года и унёс жизни десятков людей. На основании результатов экспертизы пострадавшее здание решили снести. При обследовании специалисты выявили серьезные повреждения основных конструкций.