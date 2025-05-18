NTV: фигурантам дела о пожаре на курорте в Турции грозит до 1998 лет тюрьмы

Журналисты уточнили, что такой срок был рассчитан с учётом наказания за гибель всех людей, которые лишились жизни в результате случившегося. В числе фигурантов, которым грозит такой приговор, оказались собственники и работники отеля, а также заместитель главы провинции, руководитель пожарной службы и ряд чиновников.